МФО из Москвы оштрафовали на 300 тысяч за фейковый пост о пермячке

В ведомство обратилась жительница Перми. Она пожаловалась на незаконные методы взыскания долга с её дочери. С фейкового аккаунта во «ВКонтакте» опубликовали её фото с подписью, где женщина якобы сообщала о тяжёлом финансовом положении семьи и просила помочь выбраться из долгов. Также в тексте указали возраст и опыт женщины, искали для неё работу и привели номер телефона для перевода денег.