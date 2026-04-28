МФО из Москвы оштрафовали на 300 тысяч за фейковый пост о пермячке

Ранее эту компанию исключили из реестра малого и среднего предпринимательства за нарушения.

Микрокредитную компанию оштрафовали на 300 тысяч за фейковый пост о пермячке в соцсетях, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомство обратилась жительница Перми. Она пожаловалась на незаконные методы взыскания долга с её дочери. С фейкового аккаунта во «ВКонтакте» опубликовали её фото с подписью, где женщина якобы сообщала о тяжёлом финансовом положении семьи и просила помочь выбраться из долгов. Также в тексте указали возраст и опыт женщины, искали для неё работу и привели номер телефона для перевода денег.

Приставы выяснили, что аккаунт создали с IP-адреса микрокредитной компании. Эту организацию ранее исключили из реестра малого и среднего предпринимательства за нарушения. Компанию признали виновной по ч. 6 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение правил возврата просроченной задолженности).

В ведомстве напомнили, что если вы столкнулись с незаконными действиями коллекторов или микрофинансовых организаций, обращайтесь в ГУФССП по Пермскому краю через интернет-приёмную, по телефону 8 (342) 229−75−87 или почтой по адресу: Пермь, ул. Советской Армии, 28. Сохраняйте переписку и записывайте разговоры.