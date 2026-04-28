Мошенница предложила снять с нижегородки порчу и похитила 2 млн рублей

В Арзамасском районе успешно завершено расследование в отношении преступления, совершенного против пожилой женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской облати.
По данным правоохранительных органов, 41-летняя уроженка Ижевска обманным путем проникла в жилище 65-летней местной жительницы, воспользовавшись предлогом избавления от «порчи». Злоумышленница убедила владелицу дома в необходимости проведения ритуала «окропления» всех имеющихся у нее денежных средств.
Когда пенсионерка достала из шкафа черный полимерный пакет, содержавший два миллиона рублей, обвиняемая резким движением выхватила пакет с деньгами и скрылась с места происшествия.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное производство по статье о краже в особо крупном размере, предусматривающей наказание до двенадцати лет заключения. Подозреваемая задержана.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность: не следует пускать в дом незнакомых людей, предлагающих услуги по проведению ритуалов или «очистке» денег. Важно никому не демонстрировать свои накопления и немедленно сообщать о любых подозрительных визитах и предложениях в правоохранительные органы.
