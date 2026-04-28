Мошенница предложила снять с нижегородки порчу и похитила 2 млн рублей

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность: не следует пускать в дом незнакомых людей, предлагающих услуги по проведению ритуалов или «очистке» денег. Важно никому не демонстрировать свои накопления и немедленно сообщать о любых подозрительных визитах и предложениях в правоохранительные органы.