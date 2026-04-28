В Красноярске на горе около улицы Калинина горит трава

28 апреля в Красноярске на горе около улицы Калинина горожане заметили пал травы — столб дыма закрыл частные дома на вершине. Фотографиями и видео поделился корреспондент «КП-Красноярск».
По словам местных, пепел залетает прямо в окна многоэтажек, остро ощущается едкий запах гари. При этом огненное «кольцо» становится все больше.
Ася ЖУКОВА.
В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарные уже работают на месте, однако точное количество специалистов и площадь возгорания не назвали.
Ранее мы писали, что в селе Тюхтет Боготольского округа затопило 20 приусадебных участков и три дома.