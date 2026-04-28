В Ростове из-за взрыва газового баллона в такси погибла девушка

В Ростове-на-Дону во вторник, 28 апреля, произошло серьезное ЧП. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, примерно в половине десятого утра на улице Щедрина в автомобиле взорвался газовый баллон.
— Погибла девушка. На место выезжали две единицы техники, — прокомментировали в ведомстве.
Очевидцы трагедии в социальных сетях добавили, что ЧП случилось с машиной такси. Также, по словам ростовчан, после взрыва газовый баллон начал «летать» по улице.
— Зацепил автобус, врезался в стену дома и упал на противоположной стороне. Движение перекрыто, — поделился свидетель случивщегося в одном из городских пабликов.
Как позже прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области, 45-летний водитель «Рено Логана» пострадал. Погибшей пассажирке было 34 года.
— В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы, — отметили в Донском главке.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.