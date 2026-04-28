В Литве подросток напал с ножом на учеников, есть пострадавшие

В Литве задержали 17-летнего учащегося гимназии, напавшего с ножом на двух учениц. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Аргументы и факты

В литовском городе Мариямполе 17-летний учащийся гимназии «Судува» напал с ножом на учениц прямо в здании учебного заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя уездного комиссариата полиции Еву Петрулявичене.

При атаке пострадали две гимназистки: они получили ножевые ранения в спину и были госпитализированы. По предварительным данным полиции, девочки стали случайными жертвами нападавшего.

Как уточняет портал Delfi, сообщение о вооруженном подростке поступило в экстренные службы 28 апреля в 07:50. В целях безопасности учащихся гимназии эвакуировали на прилегающий стадион, а подозреваемый был задержан на месте преступления. Травмы получили ученицы 2007 и 2010 годов рождения.

Директор гимназии в комментарии порталу охарактеризовала задержанного как замкнутого и тихого подростка. По ее словам, юноша страдал от депрессии и проходил лечение, однако ранее педагоги не замечали за ним агрессии по отношению к окружающим.

