Наводчики ВСУ из Мелитополя осуждены на 52 года лишения свободы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителей Мелитополя Дениса Глущенко и Александра Малышева виновными в шпионаже и совершении террористического акта. В общей сложности им назначено 52 года лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме и колонии строго режима.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2022 году подсудимые, находясь в Мелитополе, вступили в контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
С 10 по 11 февраля 2023 года они передали противнику информацию о российских военных и подготовили ракетно-бомбовый удар по месту дислокации подразделений ВС РФ.
В результате собранных участниками террористического сообщества сведений ВСУ нанесли ракетно-бомбовый удар, в результате чего полностью разрушены либо частично повреждены здания.
17 октября 2023 года сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность Глущенко и Малышева. В судебном заседании подсудимые вину признали полностью. Тем не менее Денис Глущенко получил 26 лет лишения свободы, Александр Малышенко — 26 лет лишения свободы. Первые пять лет наказания террористы проведут в тюрьме.