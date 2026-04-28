В Ольховатском районе нетрезвая женщина на иномарке врезалась в стену дома

В поселке Заболотовка Ольховатского района Воронежской области на улице Базарной. 43-летняя местная жительница на «Киа Рио» не справилась с управлением и на полной скорости влетела в стену здания. ДТП случилось накануне около десяти утра. Как выяснилось позже, женщина была сильно пьяна. Алкотестер показал 1,178 мг/л алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 28 апреля.