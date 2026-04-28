В Ольховатском районе нетрезвая женщина на иномарке врезалась в стену дома

Пострадала автоледи и ее 47-летний пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Заболотовка Ольховатского района Воронежской области на улице Базарной. 43-летняя местная жительница на «Киа Рио» не справилась с управлением и на полной скорости влетела в стену здания. ДТП случилось накануне около десяти утра. Как выяснилось позже, женщина была сильно пьяна. Алкотестер показал 1,178 мг/л алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 28 апреля.

В аварии пострадали сама автоледи и ее 47-летний пассажир. Обоих с травмами отвезли в больницу. Сейчас инспекторы проводит проверку и выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе у дома № 132/2 по улице Чапаева 47-летний водитель автобуса «НЕФАЗ» (маршрут № 80) сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Парня госпитализировали.