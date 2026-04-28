Под Братском предотвратили возгорание ТКО

IrkutskMedia, 28 апреля. Природоохранная прокуратура выявила угрозу возгорания отходов на полигоне под Братском. О задымлении на свалке ТКО в 8 км от города сообщали ранее местные СМИ.
Как рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в ходе проверок земельного участка были выявлены нарушения технологий захоронения ТКО, что привело к их тлению и дальнейшему задымлению.
Прокуратура вынесла представление о предотвращении пожароопасной ситуации. Полигон пересыпали в местах тления отходов грунтом и изолирующими негорючими материалами. Периметр территории находится на постоянном мониторинге дежурного персонала полигона.
Виновные лица за нарушения требований пожарной безопасности привлечены к административной ответственности.
В межрегиональной природоохранной прокуратуре отметили, что нынешнее законодательство предполагает запрет на сжигание ТКО на территории полигона.
