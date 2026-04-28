В Минусинске матери четверых детей дали реальный срок за мошенничество

Жительница Минусинска стала курьером мошенников и заработала срок.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске матери четверых детей дали реальный срок за мошенничество. На минувшей неделе городской суд вынес приговор: четыре года колонии общего режима. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

В октябре 2025 года женщина выложила в «Тик Ток» ролик о поиске работы, вскоре ей пришло предложение: занятость всего 3−4 часа в день, оплата 5 — 7 тысяч рублей. Нужно было ездить на такси по указанным адресам, забирать деньги у разных людей и затем переводить их на указанные счет.

Первой жертвой стала 85-летняя жительница Минусинска. Мошенники позвонили ей от имени внучки, которая якобы попала в ДТП и ей нужна срочная операция за 2 миллиона рублей. Бабушка собрала 200 тысяч рублей — все, что у нее было — и передала их курьеру.

Осужденная получила за это 5 тысяч рублей. Однако ее трудовая карьера на этом закончилась, когда за ней пришли силовики. Приговор отложили, пока самому младшему ребенку не исполнится 14 лет.