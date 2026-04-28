СК проводит следственные действия с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым

СМИ сообщают о следственных действиях, проводимых с главой Уфы. Главу города силовики задержали в своем кабинете.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба администрации Уфы

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева доставили в здание Следственного управления СК России по Республике Башкортостан. С чиновником проводятся следственные действия, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По предварительной информации, интерес правоохранителей к главе города может быть связан с делом о продаже земельного участка, принадлежавшего санаторию «Радуга». Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую подозревают в махинациях с землей здравницы.

Вице-мэр Дмитрий Черенков сообщил изданию, что мэрия и все городские службы продолжают работать в штатном режиме.

Ратмир Мавлиев возглавляет администрацию Уфы с марта 2022 года.

