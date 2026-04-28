Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

БРЯНСК, 28 апр — РИА Новости. Сотрудник «Мираторга» погиб после атаки дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ “Мираторг”, к сожалению, погиб сотрудник предприятия», — написал глава региона.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибшего и заявил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.

Также при атаке на село поврежден специализированный автомобиль — кормовоз. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.