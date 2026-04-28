Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ “Мираторг”, к сожалению, погиб сотрудник предприятия», — написал глава региона.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибшего и заявил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.
Также при атаке на село поврежден специализированный автомобиль — кормовоз. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.