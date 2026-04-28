ФСБ предотвратила теракт с подрывом автомобиля в Воронеже

22-летний житель Московской области предстанет перед судом за госизмену и подготовку теракта в Воронеже. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 27 апреля.
Молодой человек вступил в сговор с представителем ГУР МО Украины и запрещённой на территории России террористической организацией в феврале 2024 года. Чуть больше года он за деньги выполнял задания своих кураторов, в том числе парень готовился к совершению подрыва транспортного средства в столице Черноземья.
Довести до конца задуманное ему не удалось. Преступная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.
Против жителя Московской области возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Кроме покушения на теракт и госизмены, его обвиняют в участии в террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном хранении взрывчатых веществ, легализации денежных средств.