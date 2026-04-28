Пермских коллекторов наказали за ложные записи в соцсетях о своей должнице

Компания получила штраф после психологического давления на пермячку.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Перми оштрафовали столичную компанию по заему денег за давление на мать должницы — взыскатели публиковали в соцсетях порочащие сведения. Жалоба поступила от пермячки из-за незаконных методов взыскания долга с ее дочери, сообщает ФССП по Пермскому краю.

В соцсети «ВКонтакте» с поддельного аккаунта опубликовали фото матери заемщицы, сопроводив его текстом от ее лица: женщина якобы рассказывала о финансовых трудностях, упоминала долги дочери и искала работу. Также для переводов был оставлен номер телефона.

Приставы установили, что профиль создан с IP-адреса микрокредитной компании, ранее исключенной Банком России из госреестра за нарушения. Организацию признали виновной и оштрафовали на 300 тысяч рублей.