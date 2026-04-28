Главу администрации Уфы задержали на 48 часов

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев задержан на 48 часов по ст. 91 УПК РФ, сообщили информированные источники «Ъ-Уфа».

Источник: Коммерсантъ

Сегодня утром в кабинете господина Мавлиева и по его месту жительства были проведены обыски сотрудниками УФСБ по Башкирии. По некоторым данным, следственные действия также проводились в Нефтекамске — сити-менеджер Уфы родился в этом городе и был главой его администрации в 2019—2022 годах.

После полудня Ратмир Мавлиев был доставлен в здание Следственного управления СКР по Башкирии на Петропавловской улице, где было принято решение о его задержании.

УФСБ и СКР интересуют детали продажи земельного участка муниципального санатория «Радуга». В середине марта портал «Пруфы» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую, по данным издания, подозревают в махинациях с землей санатория.

По данным «Ъ-Уфа», кроме Ратмира Мавлиева вопросы следствия возникли к его заместителю Агарагиму Кагиргаджиеву, заместителю начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Рушату Фазлиахметову и директору санатория «Радуга». Они не задержаны.

СК