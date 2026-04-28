Клещи за неделю укусили 80 жителей Воронежской области

За неделю после укусов клещей помощь врачей потребовалась 80 жителям Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 27 апреля.
Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились 218 пострадавших.
Тем временем в Воронежской области продолжают обработку мест массового пребывания и отдыха населения. Работы провели уже на площади 245,4 га. Эффективность мероприятий составляет 100%, поскольку клещи на обработанных территориях обнаружены не были.