В Ростове в жутком ДТП с участием такси и автобуса погибла девушка

Утром 28 апреля в донской столице в районе дома № 21 по улице Щедрина произошло ДТП с участием такси и автобуса, в результате которого погибла девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 09:27. 45-летний водитель автомобиля «Рено Логан» на перекрёстке, не уступил дорогу автобусу № 63, выезжая с прилегающей территории. За рулём автобуса находился 30-летний мужчина. В результате транспортные средства столкнулись.
«Пострадал водитель “Рено Логан” и погиб его 34-летний пассажир», — прокомментировали в ведомстве.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы.