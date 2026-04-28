В Красноярске бизнесмен получил условный срок за неуплату 185 миллионов налогов

В Красноярске руководитель транспортной компании «СТО 2000» не доплатил 185 миллионов рублей налогов и получил условный срок. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов края, бизнесмен выстроил схему по неуплате НДС и налога на прибыль.
По версии следствия, мужчина использовал реквизиты подконтрольных фирм-однодневок, оформлял фиктивные счета-фактуры и вносил в налоговые декларации ложные сведения о расходах. В итоге его компания не перечислила в бюджет 185,7 миллиона рублей.
На предпринимателя завели и расследовали уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Суд частично удовлетворил иск прокуратуры: мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно и взыскали почти 148 миллионов рублей (для обеспечения выплаты арест на имущество сохранили).
Приговор пока не вступил в законную силу.
