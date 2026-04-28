Что известно о сходе лавины на руднике в Бурятии

Сегодня около 10:00 в Муйском районе Бурятии произошел масштабный сход снежной массы. Лавина накрыла промышленную площадку штольни № 90 на руднике «Ирокинда». Как сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС, объем снежной массы достиг 45 тысяч кубических метров при протяженности завала в 150 метров. Глубина снежного покрова в зоне схода составляет от 3 до 6 метров.
По предварительным данным, в момент происшествия на участке находились девять человек. Трое из них смогли выбраться самостоятельно, шестеро остаются под снегом. Оперативные службы уточнили, что это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения. В поисково-спасательных работах задействованы 60 человек и 5 единиц техники. К месту направлен борт санавиации.
Прокуратура Республики Бурятия сообщает, что надзорное ведомство взяло на контроль ход поисково-спасательных работ и процесс установления всех обстоятельств случившегося.
Следственное управление СК России по Республике Бурятия возбудило по факту происшествия уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На рудник выехала следственно-оперативная группа.