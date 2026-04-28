Под Воронежем 34-летняя женщина напала на сотрудницу полиции, пытаясь «отбить» мужа

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы села Березовка Воробьевского района, которая напала на инспектора ПДН. Желание заступиться за нетрезвого супруга обернулось для женщины проблемами с законом, и теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 28 апреля.
Вечером 21 апреля в полицию поступил сигнал с улицы Ленина. Местная жительница сообщила, что сосед угрожает ей и ее ребенку. Прибывшая на место группа сотрудников, в составе которой была старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, обнаружила в доме нетрезвую пару. Глава семейства вел себя вызывающе и агрессивно, в связи с чем полицейские приняли решение доставить его в отдел.
Однако законные требования сотрудников вызвали ярость у супруги дебошира. Не желая отпускать мужа, женщина применила к сотруднице полиции физическую силу. Потасовку пресекли коллеги пострадавшей.
Сейчас следователи СК продолжают сбор доказательств.