Милиция задержала двоих подростков за разорение могил в Гомельской области

Выяснилось, что на Радуницу вандалы похищали с надгробий еду и выпивали алкоголь, который был оставлен в рюмках на могилах родными усопших. После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетние стали громить места захоронений. Они обливали краской памятники, разбивали декоративные элементы, вырывали ограды и кресты, демонтировали таблички.