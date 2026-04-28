Милиция задержала двоих подростков за разорение могил в Гомельской области. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
В милицию позвонила жительница Хойникского района. Женщина сообщила о разоренных могилах на местном кладбище.
Сотрудники милиции смогли установить личности причастных к указанному преступлению. Двое 16-летних учащихся колледжа были задержаны при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» внутренних войск МВД.
Выяснилось, что на Радуницу вандалы похищали с надгробий еду и выпивали алкоголь, который был оставлен в рюмках на могилах родными усопших. После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетние стали громить места захоронений. Они обливали краской памятники, разбивали декоративные элементы, вырывали ограды и кресты, демонтировали таблички.
«Фигуранты повредили более 50 могил», — заявили в МВД.
Следователи завели уголовное дело за хулиганство.
Ранее мы писали, что могила загорелась на кладбище агрогородка в Вороновском районе.
Тем временем в Беларуси работа ГАИ и других служб МВД меняется в начале мая.
Кроме того, Mercedes загорелся в автомастерской прямо во время ремонта — ущерб 95 000 рублей.