Милиция задержала двоих подростков за разорение могил в Гомельской области

В Гомельской области милиция задержала двоих подростков.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала двоих подростков за разорение могил в Гомельской области. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

В милицию позвонила жительница Хойникского района. Женщина сообщила о разоренных могилах на местном кладбище.

Сотрудники милиции смогли установить личности причастных к указанному преступлению. Двое 16-летних учащихся колледжа были задержаны при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» внутренних войск МВД.

Выяснилось, что на Радуницу вандалы похищали с надгробий еду и выпивали алкоголь, который был оставлен в рюмках на могилах родными усопших. После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетние стали громить места захоронений. Они обливали краской памятники, разбивали декоративные элементы, вырывали ограды и кресты, демонтировали таблички.

«Фигуранты повредили более 50 могил», — заявили в МВД.

Следователи завели уголовное дело за хулиганство.

