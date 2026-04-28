В Пермском крае неделю ищут 52-летнего мужчину в темно-синей куртке

Волонтёры неделю ищут 52-летнего мужчину, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Пермского края.
Иван Попов проживает в Чайковском. С 20 апреля его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые. Был одет: темно-синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки.
Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700−54−52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска Елене 89504762608.