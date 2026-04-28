Следователи устанавливают обстоятельства страшного ДТП в Ростове. По информации СУ СК России по Ростовской области, по факту аварии с участием такси и автобуса, в результате которой погибла девушка, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным ведомства, водителя такси доставили в медучреждение, медики оказывают ему необходимую помощь. Уточняется, что пассажиры автобуса не пострадали.
На месте ЧП работают криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.