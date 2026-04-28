Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цех по производству пластика загорелся в Шымкенте

В Енбекшинском районе Шымкента произошло ЧП — в одноэтажном цехе по производству пластика вспыхнул пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям в Тelegram-канале, прибывшие на место происшествия пожарные увидели открытое горение внутри цеха. Также произошло частичное обрушение кровли.

«Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и вынесли из зоны горения 5 кислородных баллонов и 1 газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв и более серьезные последствия», — отметили в ведомстве.

По данным спасателей, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС напоминает предпринимателям о важности строгого соблюдения требований пожарной безопасности.