Цех по производству пластика загорелся в Шымкенте

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям в Тelegram-канале, прибывшие на место происшествия пожарные увидели открытое горение внутри цеха. Также произошло частичное обрушение кровли.
«Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и вынесли из зоны горения 5 кислородных баллонов и 1 газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв и более серьезные последствия», — отметили в ведомстве.
По данным спасателей, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС напоминает предпринимателям о важности строгого соблюдения требований пожарной безопасности.