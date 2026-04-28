До пяти увеличилось число погибших при пожаре на севере Москвы

Количество жертв пожара в строящемся жилом комплексе на севере Москвы увеличилось до пяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На данный момент пожару по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, 14, присвоен пятый номер сложности, продолжаются работы по его ликвидациии. По последним данным, спасено 31 человек, 7 пострадали.
В Департаменте здравоохранения города Москвы рассказали, что на месте происшествия развернуты бригады Центра медицины катастроф и врачи скорой помощи.
Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин трагедии. На месте работу оперативных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев.
В связи с работой экстренных служб столичная Госавтоинспекция ввела ограничения для автомобилистов: полностью перекрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку на участке от 2-го Амбулаторного проезда до Часовой улицы.