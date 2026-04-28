В Воронежской области задержан курьер мошенников, похитивший 900 тысяч у пенсионерки

В Павловском районе Воронежской области оперативники ОМВД России задержали 21-летнего приезжего из Краснодарского края, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам. Злоумышленник забрал у 71-летней местной жительницы 900 тысяч рублей, которые та сняла с банковского счета под давлением лжесотрудников «Ростелекома» и ФСБ.
Пенсионерке позвонили неизвестные и, запугав уголовным делом за якобы «финансирование недружественного государства», убедили перевести сбережения в «безопасное» место. Для передачи денег женщине назвали кодовое слово «Юлия», с которым и явился курьер.
Задержанный признался, что сам попал под влияние кураторов после имитации взлома его собственного счета. Ему внушили, что он работает как «нештатный сотрудник ФСБ». При этом, по его словам, он начал забирать деньги у жертв из-за нехватки средств, получая лишь компенсацию проезда и питания.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.