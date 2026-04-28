Волгоградка жестоко убила охранника промбазы

В Дзержинском районе Волгограда завершилось расследование уголовного дела: местная жительница предстанет перед судом по обвинению в убийстве. По версии следствия, она зарезала охранника промышленной базы после совместного распития спиртных напитков, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
Трагедия произошла в декабре этого года. Обвиняемая, освободившись из мест лишения свободы в Республике Коми, приехала в Волгоград, чтобы найти работу. Здесь она познакомилась с мужчиной, который работал охранником на промышленной базе и проживал прямо на территории объекта.
Несколько дней женщина провела на базе вместе с новым знакомым. Они вместе выпивали, и, казалось бы, ничто не предвещало беды. Однако вечером 20 декабря между ними вспыхнула ссора. В пылу конфликта обвиняемая схватила нож и нанесла охраннику множественные ранения в шею, грудь и туловище. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Следователи Дзержинского района оперативно собрали все доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.