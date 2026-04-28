Появились кадры страшного ДТП на улице Щедрина в Ростове. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
Видео с места происшествия опубликовали Госавтоинспекция Ростовской области, а также СУ СК России по региону.
На кадрах видно, как искорежена легковая машина-такси «Рено Логан». У неё полностью смята задняя часть, деформированы двери и салон.
У автобуса разбито лобовое стекло, повреждён бампер, видны внутренние механизмы. Как сообщили в СУ СК России по Ростовской области, никто из пассажиров не пострадал. Сейчас на месте ДТП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и следователи. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, утром 28 апреля на улице Щедрина в Ростове произошло ДТП, в результате которого погибла пассажир такси. По данным Госавтоинспекции региона, 45-летний водитель «Рено Логан» на перекрёстке, не уступил дорогу автобусу № 63, выезжая с прилегающей территории. В результате транспортные средства столкнулись. Водитель такси доставлен в медучреждение.