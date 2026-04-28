Появились кадры страшного ДТП на улице Щедрина в Ростове

Напомним, утром 28 апреля на улице Щедрина в Ростове произошло ДТП, в результате которого погибла пассажир такси. По данным Госавтоинспекции региона, 45-летний водитель «Рено Логан» на перекрёстке, не уступил дорогу автобусу № 63, выезжая с прилегающей территории. В результате транспортные средства столкнулись. Водитель такси доставлен в медучреждение.