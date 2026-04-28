Экс-начальницу из Волгоградской области судят за мошенничество на 3 млн рублей

По версии следствия, Анна Б. с сентября 2021 года по сентябрь 2024 года, имела широкие полномочия. Она принимала важные решения, управляла имуществом и распоряжалась денежными средствами учреждения. Следователи считают, что Анна Б. использовала свое положение для личного обогащения. Она создавала онлайн-заявки на закупку канцелярских товаров, офисной бумаги и рамок для фотографий, якобы для нужд администрации и подведомственных учреждений. При этом она подделывала подписи должностных лиц администрации на контрактах и других документах. Еще одним способом хищения стало завышение зарплаты, которую перечисляли с единого расчетного счета администрации района.