Экс-начальницу из Волгоградской области судят за мошенничество на 3 млн рублей

В Николаевский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело. На скамье подсудимых оказалась бывшая начальница МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания», которую обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
По версии следствия, Анна Б. с сентября 2021 года по сентябрь 2024 года, имела широкие полномочия. Она принимала важные решения, управляла имуществом и распоряжалась денежными средствами учреждения. Следователи считают, что Анна Б. использовала свое положение для личного обогащения. Она создавала онлайн-заявки на закупку канцелярских товаров, офисной бумаги и рамок для фотографий, якобы для нужд администрации и подведомственных учреждений. При этом она подделывала подписи должностных лиц администрации на контрактах и других документах. Еще одним способом хищения стало завышение зарплаты, которую перечисляли с единого расчетного счета администрации района.
В результате преступных действий бюджету администрации причинен ущерб на общую сумму 3 038 706 рублей.
Анну Б. обвиняют по нескольким статьям, включая мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело уже принято к производству, и первое судебное заседание назначили на 19 мая 2026 года в 10:00.