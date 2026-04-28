Тело 36-летнего мужчины обнаружили на улице в воронежском микрорайоне Малышево

В понедельник, 27 апреля, в микрорайоне Малышево в Воронеже на одной из улиц было найдено тело 36-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, внешних признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.