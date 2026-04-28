Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградское УФСБ задержало организаторов фиктивных браков с филиппинцами

Установлено, что фиктивные браки с иностранцами создавались на территории Среднеахтубинского района.

Трое жителей Волгоградской области стали членами преступной группы, действующей на территории региона и Московской области.

Их подозревают в организации фиктивных браков с гражданами Филиппин.

«Установлено, что фиктивные браки с иностранцами создавались на территории Среднеахтубинского района. В последующем им оформлялись многократные визы», — поясняют в УФСБ по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции».

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что жительнице Ленинского района грозит 10 лет колонии за фиктивный брак с участником СВО.