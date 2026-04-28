Волгоградское УФСБ задержало организаторов фиктивных браков с филиппинцами

Трое жителей Волгоградской области стали членами преступной группы, действующей на территории региона и Московской области.
Их подозревают в организации фиктивных браков с гражданами Филиппин.
«Установлено, что фиктивные браки с иностранцами создавались на территории Среднеахтубинского района. В последующем им оформлялись многократные визы», — поясняют в УФСБ по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции».
