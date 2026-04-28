В Иркутске мотоциклист погиб в ДТП с большегрузом

В Ленинском районе Иркутска днем 28 апреля произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 39-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» двигался по улице Центральной со стороны улицы Набережной. В районе строения № 35 он наехал на стоящий автомобиль «МАЗ». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
— От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Известно, что мужчина был без мотошлема и защитной экипировки, а водительское удостоверение он никогда не получал, — говорится в сообщении ведомства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.