«Вырывали кресты, памятники обливали краской». Два подростка надругались над 50 могилами на кладбище в Гомельской области

Подростки разорили 50 могил под Хойниками, облив их краской и вырвав кресты. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
В милицию обратилась жительница Хойникского района. Она сообщила, что на местном кладбище неизвестные разорили могилы.
Сотрудниками милиции были установлены личности и при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» внутренних войск МВД задержаны двое 16-летних учащихся колледжа.
Выяснилось, что на Радуницу несовершеннолетние похищали еду с надгробий и выпивали алкоголь, оставленный в рюмках на могилах родными усопших. Находясь в состоянии опьянения, фигуранты начали громить места захоронений. Они обливали краской памятники, разбивали декоративные элементы, а также вырывали ограды и кресты, демонтировали таблички. Всего было повреждено более 50 могил.
Следователи завели уголовное дело за хулиганство.
