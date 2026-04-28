«Вырывали кресты, памятники обливали краской». Два подростка надругались над 50 могилами на кладбище в Гомельской области

Подростки разорили 50 могил под Хойниками, облив их краской и вырвав кресты.

Источник: Комсомольская правда

Подростки разорили 50 могил под Хойниками, облив их краской и вырвав кресты. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

В милицию обратилась жительница Хойникского района. Она сообщила, что на местном кладбище неизвестные разорили могилы.

Сотрудниками милиции были установлены личности и при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» внутренних войск МВД задержаны двое 16-летних учащихся колледжа.

Выяснилось, что на Радуницу несовершеннолетние похищали еду с надгробий и выпивали алкоголь, оставленный в рюмках на могилах родными усопших. Находясь в состоянии опьянения, фигуранты начали громить места захоронений. Они обливали краской памятники, разбивали декоративные элементы, а также вырывали ограды и кресты, демонтировали таблички. Всего было повреждено более 50 могил.

Следователи завели уголовное дело за хулиганство.

Тем временем могилевчанин может сесть на 10 лет вместе с женой за то, что она не работала.

Ранее могила загорелась на кладбище агрогородка в Вороновском районе.

Кроме того, синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

