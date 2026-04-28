«Вырывали кресты, памятники обливали краской». Два подростка надругались над 50 могилами на кладбище в Гомельской области

Выяснилось, что на Радуницу несовершеннолетние похищали еду с надгробий и выпивали алкоголь, оставленный в рюмках на могилах родными усопших. Находясь в состоянии опьянения, фигуранты начали громить места захоронений. Они обливали краской памятники, разбивали декоративные элементы, а также вырывали ограды и кресты, демонтировали таблички. Всего было повреждено более 50 могил.