Пермской пенсионерке вернули 570 тысяч рублей, похищенные мошенниками

Жительница города Лысьва Пермского края при помощи прокуратуры смогла вернуть свои деньги, ранее переведенные мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Пожилая женщина стала жертвой интернет-преступников, они смогли обмануть ее, пообещав неплохой заработок. Введенная в заблуждение пенсионерка перевела им свои сбережения в размере 570 тысяч рублей.
Когда выяснилось, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
В то же время прокуратура подала иск к тому гражданину, на чей счет были переведены деньги. Суд принял решение взыскать с него всю сумму с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 610 тысяч рублей.
В настоящее время деньги полностью возвращены пенсионерке.