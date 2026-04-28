В Воронеже 27-летний наркозакладчик получил 9 лет колонии

В Воронеже 27-летний мужчина выполнял роль «закладчика» в составе организованной группы. Его признали виновным сразу в 21 эпизоде преступной деятельности. По решению суда ближайшие 9 лет он проведет в исправительной колонии, а все его нелегальные доходы перейдут в пользу государства. Сумма его «заработка» составила 883 500 рублей — следствие доказало, что деньги он получил именно от продажи наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 27 апреля.
При задержании у мужчины обнаружили партию запрещенных веществ, которую он планировал спрятать в тайники. Ключевой уликой стал его мобильный телефон. На устройстве следователи нашли координаты и фотографии еще 20 «закладок», уже разложенных по Левобережному району. Полицейские смогли ликвидировать все точки сбыта и изъять вещества до того, как они попали к потребителям.
На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.