Юго-запад Воронежской области попал в зону чрезвычайной пожарной опасности

Специалисты подчеркивают, что основной удар в мае придется на лесные массивы и на так называемые ландшафтные территории. Особенно на сельскохозяйственные угодья, степные зоны, придорожные полосы и дачные кооперативы. Здесь весной чаще всего самовольно жгут траву. Сухая почва и отсутствие осадков превращают любое поле в «пороховую бочку», а сильный ветер способен за минуты перебросить огонь с горящего мусора или сушняка на жилые постройки и лесной фонд.