Юго-запад Воронежской области попал в зону чрезвычайной пожарной опасности

Юго-западные районы Воронежской области включили в зону повышенного риска возникновения природных пожаров на май. Согласно экстренному прогнозу федеральной Авиалесоохраны от 28 апреля, сочетание сухой погоды и человеческой неосторожности может привести к ЧС. В этом году наш регион стал одним из 40 субъектов России, где погодные условия будут максимально способствовать распространению огня на улицах.
Специалисты подчеркивают, что основной удар в мае придется на лесные массивы и на так называемые ландшафтные территории. Особенно на сельскохозяйственные угодья, степные зоны, придорожные полосы и дачные кооперативы. Здесь весной чаще всего самовольно жгут траву. Сухая почва и отсутствие осадков превращают любое поле в «пороховую бочку», а сильный ветер способен за минуты перебросить огонь с горящего мусора или сушняка на жилые постройки и лесной фонд.
Эксперты Авиалесоохраны напоминают, что погода лишь создает условия, но источником огня почти всегда остается человек. Непотушенный костер на майском пикнике, брошенная спичка или намеренное сжигание травы на огороде — главные причины будущих сводок МЧС.