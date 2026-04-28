Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юго-запад Воронежской области попал в зону чрезвычайной пожарной опасности

Наш регион среди 40 субъектов РФ, где погода будет способствовать возникновению ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Юго-западные районы Воронежской области включили в зону повышенного риска возникновения природных пожаров на май. Согласно экстренному прогнозу федеральной Авиалесоохраны от 28 апреля, сочетание сухой погоды и человеческой неосторожности может привести к ЧС. В этом году наш регион стал одним из 40 субъектов России, где погодные условия будут максимально способствовать распространению огня на улицах.

Специалисты подчеркивают, что основной удар в мае придется на лесные массивы и на так называемые ландшафтные территории. Особенно на сельскохозяйственные угодья, степные зоны, придорожные полосы и дачные кооперативы. Здесь весной чаще всего самовольно жгут траву. Сухая почва и отсутствие осадков превращают любое поле в «пороховую бочку», а сильный ветер способен за минуты перебросить огонь с горящего мусора или сушняка на жилые постройки и лесной фонд.

Эксперты Авиалесоохраны напоминают, что погода лишь создает условия, но источником огня почти всегда остается человек. Непотушенный костер на майском пикнике, брошенная спичка или намеренное сжигание травы на огороде — главные причины будущих сводок МЧС.