Тело 36-летнего мужчины нашли в Советском районе Воронежа

Тело мужчины обнаружили на одной из улиц в микрорайоне Малышево в Воронеже в понедельник, 27 апреля. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
В пресс-службе регионального СУ СКР корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что погибший — местный житель. Ему было 36 лет.
На теле мужчины не было признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.
Кроме того, следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.