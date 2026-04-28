В поселке под Самарой 50-летняя женщина погибла при пожаре

В поселке Курумоч под Самарой 27 апреля произошел пожар в частном доме на улице Садовой. О ЧП в Волжском районе стало известно в 19.12, рассказали в МЧС Самарской области.
«Горел частный дом на площади 70 квадратных метров», — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.
В 19.55 огонь локализовали, а в 20.12 — потушили. В пожаре погибла 50-летняя женщина.
На мест ЧП работали семь пожарных-спасателей при содействии семи единиц техники. В причинах возгорания будут разбираться эксперты.
А в Тольятти на производстве цемента загорелось масло, огонь охватил 60 «квадратов» площади.