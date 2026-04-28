Воронежец предстанет перед судом за изнасилование девушки в своей квартире

25-летнего мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы и насильственных действиях.

Источник: Комсомольская правда

Перед Коминтерновским районным судом предстанет 25-летний воронежец, обвиняемый в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 28 апреля.

По версии следствия, инцидент произошел в январе 2026 года. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насильно удерживал девушку у себя дома и совершил в отношении нее изнасилование.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — до шести лет лишения свободы.