В Москве задержали француза, похитившего из музея золотые монеты на 53 млн рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с оперативниками ФСБ и МВД пресекли преступную деятельность 29-летнего гражданина Франции Антони Кастелейна. Будучи сотрудником исторического музея Сен-Реми, он похитил золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III, общая стоимость которых оценивается в 53 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
По информации следствия, в 2023—2024 годах фигурант неоднократно посещал Москву, перевозя похищенное через границу в кошельке. Чтобы избежать досмотра, он смешивал исторические монеты с современными евроцентами. В столице иностранец сбывал ценности частным коллекционерам и нумизматам.
О преступной схеме стало известно после получения ориентировки Интерпола, после чего силовики изъяли 79 монет. Экспертиза подтвердила, что 78 из них являются подлинными культурными ценностями, а одна оказалась копией.
По факту произошедшего Управление таможенных расследований и дознания ФТС России возбудило уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере». Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы, в настоящее время с ним проводятся следственные действия.