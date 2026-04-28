Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали француза, похитившего из музея золотые монеты на 53 млн рублей

В столице в ходе совместной операции правоохранителей задержан французский музейщик, наладивший контрабандный канал поставки антикварных золотых монет в Россию. Похищенные из музея в Реймсе культурные ценности изъяты, фигуранту грозит тюремный срок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с оперативниками ФСБ и МВД пресекли преступную деятельность 29-летнего гражданина Франции Антони Кастелейна. Будучи сотрудником исторического музея Сен-Реми, он похитил золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III, общая стоимость которых оценивается в 53 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

По информации следствия, в 2023—2024 годах фигурант неоднократно посещал Москву, перевозя похищенное через границу в кошельке. Чтобы избежать досмотра, он смешивал исторические монеты с современными евроцентами. В столице иностранец сбывал ценности частным коллекционерам и нумизматам.

О преступной схеме стало известно после получения ориентировки Интерпола, после чего силовики изъяли 79 монет. Экспертиза подтвердила, что 78 из них являются подлинными культурными ценностями, а одна оказалась копией.

По факту произошедшего Управление таможенных расследований и дознания ФТС России возбудило уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере». Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы, в настоящее время с ним проводятся следственные действия.