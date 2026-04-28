Охранника из Волгограда осудили на 8 лет за убийство напарника

Трагедия произошла после пьяной ссоры на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

Приговор суда в отношении бывшего охранника из Волгограда, который убил своего напарника, вступил в законную силу. Мужчина проведет 8 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Следствие и суд установили, что трагедия разыгралась вечером 5 июня 2025 года в Ворошиловском районе Волгограда. Виктор Л., работавший охранником на одном из предприятий, вместе с напарником распивали алкоголь прямо в комнате охраны. Алкоголь, как часто бывает, привел к беде.

Между мужчинами внезапно вспыхнула ссора. В состоянии сильного опьянения Виктор Л. схватил со стола нож и нанес своему коллеге не менее двух ударов в шею. От полученных ранений и сильной кровопотери потерпевший скончался на месте.

На судебном заседании Виктор Л. полностью признал свою вину в совершении преступления. Теперь бывшему охраннику предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.