Уфимец дважды избежал атаки мошенников

Как рассказали в МВД по Башкирии, в течение пяти дней молодого пенсионера донимали неизвестные, пытавшиеся убедить его отдать им 2 млн рублей. Они представлялись то фирмой по установке домофонов, то Росфиннадзором, и всё понапрасну. Мужчина уже имел подобный опыт. Тогда он, поверив аферистам, уже отправился в банк снимать деньги. Его научили, как отвечать на вопрос о цели обналичивания средств — якобы он хотел купить дачу. К счастью, сотрудница банка поняла, что происходит. В этот раз он не дал себя провести.