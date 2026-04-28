Ночной пожар вспыхнул в частном доме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля произошло крупное возгорание, информация о котором была предоставлена пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской облати.
Инцидент зафиксирован в жилом строении частного сектора, расположенном в поселке Луч. Огонь распространился на площади в 160 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и раненых.
В данный момент ведется работа по выяснению обстоятельств, приведших к пожару.
Ранее в нижегородских лесах установили первый и второй классы пожароопасности.