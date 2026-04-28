«Численность группировок боевиков составляла ориентировочно 12 тысяч человек, подготовка производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы — прим. ТАСС) западного образца “Стингер” и “Мистраль”», — сообщили в военном ведомстве.
МО РФ: европейские и украинские наемники готовили боевиков для переворота в Мали
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Численность боевиков при попытке госпереворота в Мали составляла около 12 тыс. человек, они были подготовлены украинскими и европейскими наемниками-инструкторами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.