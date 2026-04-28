На Серовском тракте водитель без прав улетел в кювет

На Серовском тракте водитель без прав не справился с управлением и улетел в кювет. ДТП произошло вечером 27 апреля на 220-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
Установлено, что 31-летний водитель Ford Focus выбрал не безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он улетел в кювет.
— В результате ДТП у водителя диагностированы ушибы. От госпитализации мужчина отказался, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Автоинспекторы установили, что мужчину в августе 2024 года лишили прав за пьяное вождение. Несмотря на это, он все равно сел за руль. От дачи показаний и освидетельствования мужчина отказался.
На водителя завели административные дела по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления» и по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требования об обязательном страховании».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Проверка продолжается.