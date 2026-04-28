В Москве задержали подозреваемых в краже смартфонов на 3,5 млн рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве двоих мужчин, которые подозреваются в краже смартфонов на 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по району Филевский Парк г. Москвы задержали подозреваемых — двоих жителей Кабардино-Балкарии 34 и 46 лет», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в полицию с заявлением обратился 39-летний житель Ижевска. Мужчина сообщил, что приехал в офис логистической компании на Багратионовской улице и заполнил там документы на отправку коробки с 48 новыми смартфонами. Через несколько дней он узнал, что посылка не была отправлена и пропала. Материальный ущерб составил более 3,5 млн рублей.

«После просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что коробку забрал неизвестный мужчина, который воспользовался занятостью работников офиса, после чего в сопровождении еще одного гражданина скрылся», — добавили в главке.

По предварительным данным, мобильные телефоны злоумышленники продали. Местонахождение похищенного устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Задержанные арестованы.