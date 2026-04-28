Житель Кодинска вывез четырех детей в Азию и два года получал на них пособия

Житель Кодинска вывез своих четырех несовершеннолетних детей в Азию, в одну из стран ближнего зарубежья, на воспитание к родственникам. Это случилось еще в 2020 году. А в 2022 году (видимо, его кто-то надоумил), он принес в соцзащиту документы на них: вот свидетельства о рождении, вот свидетельства о регистрации по месту пребывания и по месту жительства. Назначайте, мол, ежемесячные пособия.
Кодинск — это уже приравненная к северным территориям, размер социальных пособий там повыше, чем в южных районах. Почему-то сотрудники службы не проверили факт наличия детей и назначили выплаты. А ведь их отсутствие в России не дает права на господдержку. За два года мошенник получил около 2,5 миллионов рублей. Часть из них — в рамках национального проекта «Семья».
Выявили преступную схему сотрудники Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Расследованием занимался СК, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после уйдет в суд.