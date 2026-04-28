ЧП на шахте в области Абай: рабочий провел под завалом несколько часов

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения области Абай, в результате обрушения горной массы пострадал мужчина 1985 года рождения. Его госпитализировали с различными тяжелыми травмами, в том числе головы, туловища и конечностей.
«Со слов пациента, 27 апреля около 11:00 при обвале шахты остался под камнями. Около 4 часов находился под завалом. Первая помощь оказана в центральной районной больнице Бородулихи, где сделана рентгенография, трансфузия ГЭК, обезболивание, гормонтерапия», — сообщили в управлении.
Отмечается, что затем пострадавшего бригадой «скорой» доставили в больницу Семея, где провели обследование травматологи, нейрохирурги, урологи, хирурги, анестезиологи. Мужчина находится в реанимации в связи с тяжелым состоянием, врачи планируют провести консилиум.