Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП на шахте в области Абай: рабочий провел под завалом несколько часов

После вчерашнего ЧП на Орловской шахте в области Абай, где погиб человек, выживший работник рассказал детали произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения области Абай, в результате обрушения горной массы пострадал мужчина 1985 года рождения. Его госпитализировали с различными тяжелыми травмами, в том числе головы, туловища и конечностей.

«Со слов пациента, 27 апреля около 11:00 при обвале шахты остался под камнями. Около 4 часов находился под завалом. Первая помощь оказана в центральной районной больнице Бородулихи, где сделана рентгенография, трансфузия ГЭК, обезболивание, гормонтерапия», — сообщили в управлении.

Отмечается, что затем пострадавшего бригадой «скорой» доставили в больницу Семея, где провели обследование травматологи, нейрохирурги, урологи, хирурги, анестезиологи. Мужчина находится в реанимации в связи с тяжелым состоянием, врачи планируют провести консилиум.