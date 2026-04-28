20-летний парень под Воронежем угнал машину знакомого и поехал на ней к бабушке

В эфире Ветряк после дружеского застолья парень забрал ключи от чужого «Фольксвагена».

Источник: Комсомольская правда

В Рамонском районе 20-летний парень угнал «Фольксвагена Поло» после дружеского застолья в хуторе Ветряк. Пока 30-летний хозяин машины спал, его гость из Воронежа забрал ключи, оставленные на кухонном столе. Праздничный вечер закончился для владельца иномарки заявлением в полицию, а для его молодого знакомого — уголовным делом и перспективой провести ближайшие годы за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 28 апреля.

По данным ведомства, молодой человек выдвинул весьма необычную версию событий. На допросе он пояснил, что изначально планировал доброе дело — хотел отвезти захмелевшего соседа домой. Однако, заведя мотор, парень потерял терпение. Он так и не дождался выхода товарища из дома. Решив, что время уже позднее и ждать бессмысленно, угонщик не стал возвращать ключи и уехал.

Вместо того чтобы вернуться в родной Воронеж, молодой человек отправился в село Новая Усмань, решив среди ночи навестить свою бабушку.

На парня завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и «надлежащем поведении».