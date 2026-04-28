Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Марковке ЛНР при атаке БПЛА ранены 18 человек

ЛУГАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. В ЛНР 18 мирных жителей ранены в результате удара ВСУ при помощи БПЛА по зданию администрации Марковского муниципального округа, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ совершили очередную террористическую атаку. В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранены 18 человек, из них 3 в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в «Максе».

Отмечается, что троих тяжелораненных санавиацией перевозят в Луганск.

Пасечник отметил, что администрация Марковского муниципального округа серьезно повреждена. Киев также атаковал сельский совет в Меловатке Сватовского муниципального округа.

«Административное здание (Марковской администрации — прим. ТАСС) серьезно повреждено. Тушение пожара было осложнено угрозой повторных ударов. Благодаря слаженным действиям МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, проводится разбор завалов. Одновременно ВСУ ударили по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа. К счастью, [в Меловатке] обошлось без пострадавших», — написал он.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше