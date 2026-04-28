В Марковке ЛНР при атаке БПЛА ранены 18 человек

«ВСУ совершили очередную террористическую атаку. В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранены 18 человек, из них 3 в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в «Максе».
Отмечается, что троих тяжелораненных санавиацией перевозят в Луганск.
Пасечник отметил, что администрация Марковского муниципального округа серьезно повреждена. Киев также атаковал сельский совет в Меловатке Сватовского муниципального округа.
«Административное здание (Марковской администрации — прим. ТАСС) серьезно повреждено. Тушение пожара было осложнено угрозой повторных ударов. Благодаря слаженным действиям МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, проводится разбор завалов. Одновременно ВСУ ударили по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа. К счастью, [в Меловатке] обошлось без пострадавших», — написал он.