Волгоградца приговорили к 8 годам колонии за убийство напарника

Напомним, что тело 56-летнего сотрудника охраны волгоградского элеватора нашли утром 6 июня 2025 года на берегу Волги — у погрузочных терминалов. По подозрению в совершении преступления был задержан его 62-летний напарник. Накануне мужчины выпивали в комнате охраны и между ними произошел словесный конфликт. Фигурант уголовного дела взял со стола нож и нанес им напарнику не менее двух ударов в область шеи. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия в результате обильной кровопотери.